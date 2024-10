Samentauschbörse des Gartenbauvereins

Eine Tausch- und Schenkbörse von Samen und Gartenpflanzen organisiert der Gartenbauverein Anried und Umgebung. Sie findet am Samstag, 26. Oktober, an der Alten Schule in Anried in der Anostraße 6 von 14 bis 17 Uhr statt. Unter dem Motto: „Mitbringen und/oder Mitnehmen“ kann sich hier jeder seine Gartenwünsche erfüllen. Im Angebot sind unter anderem Rhabarber, Himbeeren, Schnittlauch oder Zwiebelröhrchen, Pfingstrosen, Phlox oder Dahlien und vieles mehr. Die Hobbygärtner sollten auch Zeit zum Erfahrungsaustausch, zum Ratschen und zum Kaffeetrinken und Kuchenessen mitbringen. (AZ)

Katja Röderer