Sanierungsfall Rathausstadel: So geht es in Dinkelscherben weiter

Plus Der Rathausstadel in Dinkelscherben ist baufällig. Die Sanierung würde die verschuldete Gemeinde aber viel kosten. Eine entscheidende Rolle spielt der Denkmalschutz.

Der Rathausstadel in Dinkelscherben ist eine Institution. Doch seit Jahren ist auch klar: Das Gebäude ist baufällig, bisher aber nur notgesichert. Eine Sanierung würde die ohnehin schon hoch verschuldete Gemeinde viel Geld kosten. Kann sich Dinkelscherben das leisten? Darüber diskutierte nun der Marktrat.