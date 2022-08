Teurer Unfall: Ballenpresse rollt in einen Graben und überschlägt sich

Ein Landwirt fährt mit seiner 16.000 Kilogramm schweren Presse von Dinkelscherben in Richtung Oberschöneberg. Weil er sich vom nachfolgenden Verkehr bedrängt fühlt, biegt er zu früh ab.

Einen enormen Sachschaden hat es bei einem Unfall mit einer Ballenpresse am Donnerstag bei Saulach gegeben. Dabei rollte das 16.000 Kilogramm schwere Gerät in einen drei Meter tiefen Graben überschlug sich.

Verursacht hatte den Unfall ein 58-jähriger Landwirt, der mit seinem Gespann auf der Staatsstraße von Dinkelscherben in Richtung Oberschöneberg fuhr. Gezogen wurde die Ballenpresse der Marke Goweil LT-Master F1 von einem John Deere-Traktor. Während der Fahrt fühlte sich der Fahrer nach Auskunft der Polizei von den nachfolgenden Fahrzeugen bedrängt und traf eine fatale Entscheidung.

Der 58-Jährige bog etwas zu früh nach rechts in Richtung Saulach ab, wodurch die Ballenpresse von der Straße geriet. Aufgrund ihres Gewichts schaukelte sich die Maschine auf und riss vom Zugfahrzeug ab. Daraufhin rollte sie führerlos auf der linken Straßenseite und landete in einem drei Meter tiefen Graben. Dort überschlug sie sich und kam auf der Oberseite zum Liegen. Zur Bergung der 16 Tonnen schweren Presse musste ein Abschleppdienst mit zwei Kränen anrücken. Auch die Feuerwehr Oberschöneberg wurde alarmiert, um die Arbeiten zu sichern und vor allem auch das ausgelaufene Hydrauliköl zu binden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Landwirt fährt mit brennender Presse zur Feuerwehr

Vor einem Monat hatte es ebenfalls einen hohen Sachschaden bei einer Ballenpresse gegeben. Ursache war hier jedoch ein Feuer in dem Gerät, das während der Arbeiten auf einem Feld bei Holzheim im Landkreis Dillingen ausgebrochen war. Der Brand wird der Feuerwehr jedoch aus einem ganz besonderen Grund in Erinnerung bleiben. Denn ausnahmsweise mussten die Einsatzkräfte in diesem Fall überhaupt nicht ausrücken. Im Gegenteil. Als das Feuer ausbrach, waren nämlich zur gleichen Zeit 25 Mann aus Pessenburgheim, Bergendorf, Hozheim und Riedheim-Stade bei einer gemeinsamen Übung. Dies wusste der Landwirt.

Ohne zu zögern fuhr der Mann mit seinem Gespann dank seiner guten Ortskenntnisse sofort auf den Übungsplatz. Die Feuerwehrleute wollten gerade ihre Übung beenden, als sie sahen, wie der Landwirt mit der stark rauchenden Presse auf sie zufuhr. Als er vor Ort war, schlugen bereits die Flammen aus der Maschine. Sofort rollten die Kräfte wieder ihre Schläuche aus und begannen mit den Löscharbeiten. Binnen kürzester Zeit waren die Flammen erstickt. Dank der schnellen Reaktion des Landwirts waren auf dem Weg zum Übungsplatz keine Betriebsmittel ausgelaufen, sodass es zu keinem Umweltschaden gekommen war.