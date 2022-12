Schluss mit Party: Weshalb das Juze in Dinkelscherben geschlossen ist

Plus Es ist noch nicht lange her, dass das Juze unter neuer Führung wieder öffnete. Doch der Brandschutz sorgt dafür, dass keine Partys mehr stattfinden. Es soll aber eine Ausnahme geben.

Erst im Sommer startete das Jugendzentrum, also das Juze, in Dinkelscherben unter neuer Führung. Nach vier Jahren Stillstand fand sich ein neues, motiviertes Team. Doch nach wenigen Partys ist schon wieder Schluss mit Feiern im Juze. Bei einer Besichtigung der Räume stellte sich heraus: Falls ein Feuer ausbricht, ist es im Dachgeschoss nicht sicher. Wegen des Brandschutzes ist der Treffpunkt für die Jugend bis auf Weiteres geschlossen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.