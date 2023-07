Sechste Klasse aus Dinkelscherben gewinnt bei Geschichtswettbewerb

Die zehn Schüler der Klasse 6Gb der Helen-Keller-Schule haben für ihr Projekt rund um den Schäfflertanz den dritten Landespreis des bayerischen Wettbewerbs gewonnen.

Die Freude war groß bei den Kindern in Dinkelscherben: Die zehn Schüler der Klasse 6Gb der Helen-Keller-Schule haben gerade den dritten Landespreis des bayernweiten Geschichtswettbewerbs gewonnen. All die Forschungsarbeit rund um den Schäfflertanz hat sich für sie besonders gelohnt. Mehr als 1000 Schüler hatten in diesem Jahr an dem Wettbewerb teilgenommen. "Hier bin ich daheim! Was macht meine Region besonders?" lautete das Thema.

Seit 1893 gehört der Schäfflertanz zum speziellen Brauchtum in Dinkelscherben. Alle sieben Jahre wird er von männlichen Ortsbewohnern getanzt, die streng genommen über 18 Jahre alt und unverheiratet sein müssen. Diesem Brauchtum gingen die Sechstklässler zusammen mit ihrem Lehrer Sebastian Aufheimer auf den Grund. Gut zwei Monate befassten sich die Kinder in Partnerarbeit mit verschiedenen Aspekten des Schäfflertanzes. Während die einen die Schritte des Tanzes unter die Lupe nahmen, untersuchten andere beispielsweise die Geschichte des Brauches oder die Kleidung. Bevor die umfangreiche PowerPoint-Präsentation erstellt war, wurden außerdem Zeitzeugen aus verschiedenen Jahrzehnten befragt.

Nah an der Lebenswelt der Dinkelscherber Kinder

Sebastian Aufheimer freute sich über das Thema, das die Lebenswelt der Kinder in seiner Klasse berührt. "Vor allem die Jungs waren Feuer und Flamme", berichtet er. Das Ergebnis der Arbeit wurde jetzt mit dem dritten Landespreis des Geschichtswettbewerbs und 300 Euro belohnt. Zusammen mit 25 weiteren Schülergruppen aus ganz Bayern nahmen die Sechstklässler den Preis jetzt von Kultusminister Michael Piazolo im Bayerischen Landtag in München entgegen.

Der Wettbewerb "Erinnerungszeichen" wird alljährlich vom Kultusministerium in Zusammenarbeit mit dem Haus der Bayerischen Geschichte und weiteren Kooperationspartnern ausgelobt. Er wurde 1988 ins Leben gerufen und soll das historisch-politische Bewusstsein der jungen Menschen in Bayern fördern. Die Schülerinnen und Schüler recherchieren in Archiven, befragen Zeitzeugen oder besuchen Museen. Die neue Wettbewerbsrunde steht unter dem Motto „Europa in Bayern – Bayern in Europa“. Einsendeschluss ist der 15. März 2024. (AZ/kabe)