Dinkelscherben-Stadel

vor 33 Min.

Zeugen berichten von Verpuffungen bei einem Brand in Dinkelscherben

Am Tag nach dem Brand eines Hauses in Dinkelscherben-Stadel ist von dem Wohngebäude nichts mehr übrig. Am Rande des Trümmerfelds stehen Gasflaschen. Laut Zeugenberichten wurde mit dem Gas geheizt.

Plus Ein Großbrand mit fast 170 Einsatzkräften jagt den Nachbarn in der Nacht auf Sonntag in dem kleinen Ort Stadel einen gewaltigen Schrecken ein. Ein Wohnhaus brennt ab.

Von Christoph Bruder, Christoph Bruder, Jana Tallevi

Am Mittag nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Stadel, einem Ortsteil der Gemeinde Dinkelscherben, ist kaum noch vorstellbar, dass an der betroffenen Stelle 24 Stunden zuvor noch ein bewohnbares Wohnhaus stand. Bereits zu diesem Zeitpunkt weist ein Hinweisschild auf Gegenstände zum Verschenken hin: Ein Gartenzwerg und ein Set Espressotassen sind darunter. Wer braucht noch Tassen, wenn vom Wohnhaus überhaupt nichts mehr übrig ist? Kurz vor 21.30 Uhr am Samstagabend waren die Einsatzkräfte über den Brand informiert worden, der zunächst als Küchenbrand gemeldet wurde. Doch dann geriet das Feuer außer Kontrolle. "So einen Großbrand habe ich noch nie gesehen", berichtet ein Nachbar. Auch von einigen Explosionen berichten Zeugen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberschöneberg beteiligten sich an den Löscharbeiten in Dinkelscherben. Foto: Christoph Bruder Foto: Christoph Bruder

Gegen 21.20 wurde den Einsatzkräften ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Stadel gemeldet. Kurz nach dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr breitete sich der Küchenbrand im Inneren des Gebäudes über das gesamte Einfamilienhaus aus und griff schließlich auch auf ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude über, berichtet die Polizei. Beide Gebäude gerieten trotz des Einsatzes von insgesamt 169 Einsatzkräften bei den Löscharbeiten weiter in Brand. Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Dinkelscherben, Zusmarshausen, Ried, Unterschöneberg, Oberschöneberg und Breitenbronn. Sie wurden unterstützt durch den Rettungsdienst, die Polizei und den regionalen Energieversorger. Außerdem kamen einige Landwirtinnen und Landwirte aus der Umgebung mit Wasserfässern, weil die Hydranten vor Ort schnell überlastet waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen