Traditionelles Adventssingen am 1. Advent in Dinkelscherben

Am ersten Adventssonntag findet das mittlerweile traditionelle Adventssingen in der Dinkelscherbener St.-Anna-Kirche statt. Dabei stimmen die Sänger und Musikanten ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Zuhören wird sein: gesungene, gestrichene, gezupfte und geblasene Volksmusik aus Bayerisch-Schwaben und dem Alpenraum. Neben den vielen vorgetragenen Weisen wird es auch Lieder für alle zum Mitsingen geben. Beim Adventssingen machen mit: ein Bläserquartett der Musikvereinigung Dinkelscherben, eine gemischte Stubenmusikbesetzung, Elisabeth Egger an der Harfe sowie die Männer des Dinkelscherbener Kirchenchors. Das Adventssingen beginnt am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr, und dauert ca. 45 Minuten. Der Kirchenraum ist ungeheizt und der Eintritt frei. (AZ)

