Dinkelscherben

Unbekannte protestieren mit Maischerz gegen Brückensperrung in Fleinhausen

Mehrere ausgestopfte Puppen stehen in Fleinhausen auf der Brücke über der Zusam.

Plus In Fleinhausen sorgt ein Maischerz auf einer Brücke über der Zusam für Aufmerksamkeit. Dieser hat einen ernsten Hintergrund. Wer dahintersteckt, ist unbekannt.

Von Jonathan Lübbers

Auf den ersten Blick könnte man beinahe denken, eine Gruppe Wanderer schaut von der Brücke in der Römerstraße in Fleinhausen auf die Zusam herab. Bei den vermeintlichen Beobachtern handelt es sich allerdings nicht um echte Menschen, sondern um ausgestopfte Puppen. Diese wurden als Maischerz aufgestellt und sollen auf ein Problem aufmerksam machen.

Puppen richten sich an Markt Dinkelscherben

Insgesamt 14 menschenähnliche Puppen stehen auf der Brücke in der Römerstraße. Jede trägt eine Jeanshose und Schuhe, jeweils ausgestopft mit Stroh. Mit Kabelbindern wurden die Puppen am Geländer der Brücke befestigt, auf Höhe des Hosenbunds sind Blumen eingepflanzt. "Die sorgen hier ganz schön für Aufmerksamkeit", sagt Rosemarie Zott. Sie entdeckte die Figuren zufällig, als sie in der Gegend unterwegs war. Viele Leute hätten angehalten und Fotos von den ungewöhnlichen Besuchern gemacht, sagt sie.

