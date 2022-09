Waldkindergarten in Dinkelscherben: Teure Hütte oder einfacher Bauwagen?

Plus So viel Zeit wie möglich sollen die Kinder im neuen Waldkindergarten im Freien verbringen. Falls es nicht anders geht, soll es eine Notunterkunft geben. Doch wie soll die aussehen?

Dinkelscherben bekommt einen neuen Waldkindergarten. Das ist beschlossene Sache. Doch wie genau der aussehen soll, steht noch nicht fest. Dabei soll es möglichst bald losgehen mit der neuen Gruppe im Wald auf dem Kaiserberg. Der Gemeinderat musste sich nun Gedanken darüber machen, wie eine sogenannte Notfallhütte in der neuen Einrichtung aussehen soll. Wie sich herausstellte, kann auch eine Hütte teuer werden. Die Kosten überraschten einige im Rat.