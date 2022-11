Dinkelscherben

vor 17 Min.

Wo ist Platz für Solar- und Windkraft? Dinkelscherben plant neue Regeln

Energie ist so teuer wie nie – auch deshalb wollen immer mehr Investoren neue Solarparks bauen. In Dinkelscherben soll es unter anderem dafür neue Regeln geben.

Plus Immer wieder schlagen in Dinkelscherben Investoren auf, die neue Anlagen errichten möchten. Deshalb sollen jetzt Kriterien erarbeitet werden, von denen die Gemeinde auch finanziell profitiert.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

So groß wie Dinkelscherben ist kaum eine andere Gemeinde im Augsburger Land. Lediglich die Fläche des Gemeindegebiets Zusmarshausen ist mit 68,7 Quadratkilometern ein kleines Stück größer. Kein Wunder also, dass Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb meint: "Fläche ist unser wertvollstes Gut." Das will man in Dinkelscherben nicht ohne Auflagen hergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen