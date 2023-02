Der Nachwuchs der Ehinger Musikanten spielt auf

Vor dem Jahreskonzert am 4. März geben jetzt die jungen Musikanten den Ton an.

Zur besten Kaffeezeit am Sonntagnachmittag präsentierten die Nachwuchsmusiker der Ehinger Musikanten ein gelungenes Konzert im neuen Gemeindezentrum. Das Vororchester beeindruckte das Publikum mit schwungvollen Hits wie "Pirates of the Caribbean" und "Locomotion". Auch die jüngsten Akteure, die Blockflötengruppen, zeigten unter der Leitung von Gundula Thalhofer, was sie innerhalb des vergangenen Jahres gelernt haben.

Sie trugen Solostücke und Duette vor, um ihre Fortschritte an den Instrumenten zu präsentieren. Als Abschluss gab es noch eine Uraufführung der Ehinger Musikanten. Die Musiker stellten ihre Instrumente durch die musikalische Geschichte "Als die Instrumente Ihren König wählten" vor. Dieses Stück ist eine Eigenkomposition des Ehinger Dirigenten Thomas Nieberle mit Texten von Sylvia Goldschmitt. Hoch motiviert konnten im Anschluss die Anwesenden verschieden Instrumente ausprobieren.

Ehinger Musikanten bilden Kinder und Jugendliche aus

Die Ehinger Musikanten freuen sich auf die Kinder und Jugendlichen, die gerne mit einer Blockflötenausbildung, einer Schlagzeugausbildung oder mit dem Erlernen eines Blasinstruments starten möchten. Beim Jahreskonzert der Ehinger Musikanten am 4. März um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Ehingen besteht für alle Musikinteressierte wieder die Möglichkeit, alle Instrumente in Aktion zu erleben. (moma)

Lesen Sie dazu auch