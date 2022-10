Ehinger Theaterfreunde feiern mit der Eisheiligen Jubiläum

Plus Seit 40 Jahren sorgt die Heimatbühne in Ehingen für beste Unterhaltung. Das aktuelle Stück wird noch viermal gespielt.

Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen der Ehinger Theaterfreunde heißt es wieder „Vorhang auf und Bühne frei“ – die coronabedingte Zwangs-Spielpause ist beendet. Mit der Komödie „Die Eisheilige“ von Andra Döring begeisterten die Schauspieler bei der Premiere im Gasthof Zum Oberen Wirt. Die Rollen waren den Schauspielern auf den Leib geschnitten. Die Besucher blickten in eine liebevoll gestaltete Bauernstube als Kulisse. Beim Theaterabend unter der Spielleitung von Martina Belli ging es dann um eine enttäuschte Liebe und ein perfektes Chaos.