Ehingen nimmt Abschied von Altbürgermeister Franz Sedlacek

Plus Der frühere Bürgermeister und Ehrenbürger prägte den Ort, in dem er als Vertriebener eine neue Heimat fand. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Fast ein Vierteljahrhundert war Franz Sedlacek Ehingens Erster Bürgermeister – in seiner Amtszeit (1978–2002) hat er die Gemeinde entscheidend geprägt. Am vergangenen Samstag ist der Ehrenbürger und Altbürgermeister im Alter von 87 Jahren verstorben. Als „weitblickend, weltoffen, bürgernah und eine starke Persönlichkeit“ beschreiben ihn Weggefährten. Er war ein Mensch, dessen Anwesenheit und Meinung man sehr schätzte.