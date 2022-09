Neue Bauplätze in Ehingen scheitern an fehlenden Brunnen

Plus In der ersten Bürgerversammlung seit drei Jahren gibt Bürgermeister Franz Schlögel einen Überblick über die Entwicklung der vergangenen drei Jahre.

Fast drei Jahre gab es wegen Corona keine Bürgerversammlung mehr in Ehingen – und deshalb hatte Bürgermeister Franz Schlögel eine Menge zu berichten. Zahlreich nutzten Bürger die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Entwicklung der Gemeinde zu informieren.