Unbekannter hebelt Bauwagen auf

Wie die Polizei berichtet, ist am Wochenende in einen Bauwagen in Eisenbrechtshofen eingebrochen worden. Demnach ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitagnacht und Sonntagmittag. Der Bauwagen steht in der Zollernstraße. Der Unbekannte klaute laut Polizei Bargeld, Spirituosen und eine Wasserpfeife. Der Diebstahlschaden bewegt sich laut dem Bericht der Beamten im mittleren dreistelligen Bereich. (kinp)

Bauwagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisenbrechtshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis