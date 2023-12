Konzert Ellgau Am Ende der etwa einstündigen Veranstaltung gab es für den Chor des Musicalprojekts 86 stehende Ovationen. Zum Ulrichsjahr erfreuten die 25 Sängerinnen und Sänger unter der Regie von Johanna Wech mit einem Konzert in der Ellgauer St. Ulrichskirche. Im Festjahr 2023/24 feiert die Diözese ihren Bistumsheiligen Ulrich. Marlies Landherr trug Texte über die Vita des heiligen Ulrich vor, die ihn als Reformer und Vorausdenker seiner Zeit charakterisierten. Die Gemeindereferentin, die in der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen tätig ist, führte dabei auch in die Lieder des Chores ein. Das Konzert stand unter der Thematik „Mach´ neu das Herz“ – Lieder und Gedanken zum Ulrichsjahr. Der Chor gehört zum Musicalprojekt 86, das seine Anfänge im Frühjahr 2004 in Buttenwiesen hatte. Musicalprojekt 86 besteht aus unterschiedlichen Menschen, die musikbegeistert sind und es sich zur Aufgabe machen, christliche Musicals aufzuführen. In St. Ulrich in Ellgau spürten die Gäste die Musikbegeisterung aller Beteiligten. Laurenz Sedlacek trat als Solist auf, Pamela Putz begleitete alle Lieder am Keyboard, Paulina Wech spielte die Querflöte. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Simone Götzfried bedankte sich am Ende einer beeindruckenden Stunde beim Chor des Musicalprojekts und ihrer Leiterin Johanna Wech. Simon Ender war für die Beleuchtung zuständig.

Foto: Rosmarie Gumpp