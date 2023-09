Ellgau

Obst- und Gartenbauverein Ellgau klaubt und schmaust Kartoffeln mit Kindern

Glückliche Kinder lachen nach der Kartoffelernte bei den Ellgauer Gartenfreunden freudig in die Kamera.

Mehr als 70 Kinder nahmen an einer Sonderveranstaltung des Obst- und Gartenbauvereins in Ellgau an. Es mussten sogar zwei Kurse angeboten werden.

Was gibt es besseres als eine selbst geerntete Kartoffel, die dann im großen Kessel gedämpft wird und danach mit Butter oder Kräuterquark noch auf dem Feld verzehrt werden kann? Über 70 Kinder folgten der Einladung des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins, unterstützt von den Ellgauer Bulldogfreunden und kamen zur Kartoffelernte. Josefa Zwerger, die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, musste mit ihrer Vorstandschaft die vielen Teilnehmer auf eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe verteilen. Erwin Landherr, stellvertretender Vorsitzender der Ellgauer Gartenfreunde und Martin Koch aus dem Vorstandsteam, die beide auch aktiv bei den Ellgauer Bulldogfreunden mitarbeiten, begrüßten mit Josefa Zwerger die Kinder und ihre Begleiter. Martin Koch startete seinen Schlepper, um mit dem angehängten Roder die Kartoffeln aus der Erde zu schleudern. Ausgestattet mit Gummistiefeln und Eimern ging es für Groß und Klein an das Aufklauben der beliebten Bodenbirne. Ellgauer Sortiermaschine kommt zum Einsatz Anschließend wurden die Kartoffeln mit einer Sortiermaschine nach der Größe geordnet und Kiste um Kiste füllte sich. Alle Kinder durften am Ende auch Kartoffeln mit nach Hause nehmen. In einem großen Kessel wurden viele Kartoffeln gegart und anschließend mit Butter oder Kräuterquark unter freiem Himmel verzehrt. Und wie es allen schmeckte! „Kartoffelernte wie früher“ wird alljährlich vom Obst- und Gartenbauverein mit den Bulldogfreunden beim Ellgauer Ferienprogramm angeboten. Josefa Zwergerfreute sich: „Jedes Jahr melden sich noch mehr Kinderan.“ Auch genügend Teig für das Stockbrot war vorhanden und so brutzelten die Jungen und Mädchen ihr individuelles Stockbrot am Stecken über dem offenen Feuer. Abschließend wurden die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter von Erwin Landherr und Martin Koch mit ihren Traktoren und Wagen zum Lagerhaus zurückgefahren. Dort wurden sie bereits von ihren Angehörigen erwartet. Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Plus Auf geht's zur Kneipp-Tour im Lechtal: Fünf Anlagen im Test

