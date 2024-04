Riesen Gaudi mit der Musikgruppe Namenlos

Die Gruppe "Namenlos" aus Kühbach unterhielt in Ellgau mit frechen Liedern und Texten aus ihrem Programm "Heid so - moin so" das Publikum.

Mit humorvollen Liedern und lustigen Einlagen strapazierte die Gruppe "Namenlos" mehr als zwei Stunden lang die Lachmuskeln der Besucherinnen und Besucher im Gasthof zum Floß in Ellgau. Die spritzigen und witzigen Gaudimädels und -burschen aus Kühbach zeigten sich im Laufe des Abends von ihrer vielseitigen musikalischen und schauspielerischen Seite und zauberten den Gästen viele Lachfalten ins Gesicht.

Gruppe Namenlos in Ellgau Die Gruppe Namenlos gastierte in Ellgau Foto: Ute Schmidt

Magdalena Gollinger, die Organisatorin der Veranstaltungsreihe "KulturEllgau" des Musikvereins Ellgau, freute sich bei der Begrüßung über eine ausverkaufte Veranstaltung und versprach einen kurzweiligen Abend.

"Namenlos" sind Adelheid Müller, Gertrud Schneider, Beate Felber, Johanna Kristl, Christian Koller und Andreas Müller. Sie alle sind in der Kirchenmusik zu Hause. Aber da hintersinnige und freche Lieder und Texte auch sehr viel Spaß machen, setzen sie auf musikalisches Kabarett. Dazu gehören Instrumente wie Gitarre, Melodika, Ukulele, Cajon oder Boomwhackers.

"Namenlos" schlüpfen in Ellgau in verschiedene Kostüme

Mit ihrem neuesten Programm „Heid so – moing so“ nehmen sie humorvoll den manchmal ach so chaotischen Alltag ein wenig auf die Schippe. Im Wechsel schlüpfen die Akteure in passende Kostüme und spielen und singen in verschiedensten Rollen. In ihrem Programm nehmen sie ihre eigenen Neurosen und auch die der Mitmenschen etwas genauer unter die Lupe. Heißt es in der Familie, die Zahnpastatube oder die Klopapierrolle ist leer, will es keiner gewesen sein. In punkto Nachhaltigkeit sollte man "nix verkomma lassen" : abgelaufene Tropfen tun es für den Ehemann allemal und bei Ehekrisen steckt "Er" in der Midlife-Crisis und "Sie" in den Wechseljahren – kurz gesagt: "Er sieht es nicht … und Sie versteht es nicht!“

Die sechs Akteure verstehen es meisterlich, ihre Zuhörer zu begeistern. Mit anhaltendem Applaus bedankten sich die Gäste für den humorvollen Abend und entließen die Künstler erst nach mehreren Zugaben von der Bühne. (us)