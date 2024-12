Stimmungsvolles Adventskonzert in neuem Glanz

Josefa Zwerger, die Vorsitzende des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins freute sich über die große Resonanz des Ellgauer Adventskonzerts. Seit 30 Jahren kümmert sich der Vorstand des Obst- und Gartenbauverein um die Organisation und Durchführung des alljährlichen Adventskonzerts.

Den besinnlichen Nachmittag eröffnete Organistin Elke Eser mit „Larghetto“ von Georg Friedrich Händel. Herta und Marlies vom Ellgauer Zweigesang erfreuten mit „Wenn´s wiederum weiße Flöckla“ und „Nun es nahen sich die Stunden“. Beschwingt ging es mit Musik des Saxofon-Quintetts des Musikvereins Ellgau weiter.

Der Kirchenchor unter der Leitung von Konrad Eser und mit an der Orgel Elke Eser sang unter anderem „Hör in den Klang der Stille“. Das Bläserensemble mit Florian Helgemeir, dem Leiter der Musikkapelle Ellgau spielte „Preis und Anbetung“ und „Grüß di Gott, Bartl“. Mit echter Freude und Begeisterung beendeten die Kinder des Ellgauer Kinderchores unter Sabine Zwerger und Bianca Wagner die besinnliche Stunde in St. Ulrich und sagen unter anderem „Frieden für die Welt“.

Eine besondere Atmosphäre vermittelte die Beleuchtung der „neuen" Ellgauer Kirche durch Simon Ender während des adventlichen Marktes. Foto: Rosmarie Gumpp

Josefine Stuhler trug meditative Gedanken vor, Kaplan Tony freute sich in seinen Dankesworten. Gemeinsam wurde das Lied „Macht hoch die Tür“ gesungen. Anschließend luden verschiedene Organisationen auf dem Kirchenvorplatz zum Adventsmarkt ein. Die katholisch-öffentliche Bücherei Ellgau hatte ebenfalls geöffnet. Vor kurzem wurde das „neue“ Ellgauer Gotteshaus 30 Jahre jung und deshalb während des Adventsmarktes auch angestrahlt – Regie Simon Ender.