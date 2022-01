Ellgau

vor 33 Min.

Wegen der Corona-Folgen streicht der Wirt des Gasthofs "Zum Floß" die Segel

Verwaist ist die Gaststätte "Zum Floß" in Ellgau. Die Gemeinde sucht jetzt neue Wirtsleute.

Plus Seit Ende Dezember ist die Gaststätte "Zum Floß" in Ellgau geschlossen. Der Pächter ist weg. So soll es jetzt weitergehen.

Von Steffi Brand

Die Gemeinde Ellgau steht seit Ende Dezember ohne Wirt da. Kurzfristig habe der ehemalige Pächter dem Ort und dem Restaurant Zum Floß den Rücken gekehrt, erklärt Ellgaus Bürgermeisterin Christine Gumpp auf Rückfrage. Leicht gefallen sei ihm der Weggang nicht, berichtet die Rathauschefin und erklärt: Die zum Schutz vor dem Coronavirus verhängten Maßnahmen hätten den Gastronom schwer getroffen.

