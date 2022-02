Am meisten Geld gibt Emersacker für die Kinder aus

Plus Den Löwenanteil der laufenden Kosten verschlingt 2022 die Kinderbetreuung. Emersacker blickt dennoch entspannt auf den Haushalt 2022.

Erfreuliche Nachrichten brachte Kämmerer Günther Tauber mit in die Haushaltssitzung des Gemeinderates Emersacker. Zumindest finanziell sieht es nach einem entspannten Jahr aus. 1,2 Millionen Euro können 2022 den Rücklagen zugeführt werden.