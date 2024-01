Bemühungen vergeblich: Familie Yükselen soll abgeschoben werden

@Franz X.

Wenn schon Menschlichkeit nicht zu Ihren Stärken zählt, dann muss ich wieder einmal – zum wiederholten Mal – an die Wirtschaftlichkeit erinnern. In Serkan haben die Lehrer sicher Zeit investiert, er hat wohl gut gelernt, dann hatte er eine Ausbildungsstelle – und muss gehen. Was ist daran sinnvoll? Wenn ich mich recht erinnere, wollte Frau Yükselen eine Ausbildung in einem Pflegeberuf machen – kann sie nicht, weil sie keine Arbeitserlaubnis bekommt. Nun – hats geklingelt? Händeringend werden Menschen gesucht, die in einem Pflegeberuf arbeiten möchten, und jemand, der bereits hier lebt, die Sprache spricht und soziale Bindungen aufgebaut hat, wird abgeschoben. Warum?

Weil Leute wie Sie nicht verstehen können, dass es hier nicht um Transportkisten, sondern um Menschen geht und weil Leute wie Sie auch nicht wirtschaftlich denken. Denn es ist ja so: eine Investition soll Gewinn bringen. Wenn der Investor aber den Gewinn ablehnt, macht er "Miese". Das ist nicht mein Verständnis von Wirtschaft, das ist mir zu abgehoben. Die Behörde wird wohl Gründe gehabt haben, eine Duldung auszusprechen, leider hatte sie nicht den Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Weil Leute wie Sie nur den Daumen nach unten drehen, statt darüber nachzudenken, dass sie irgendwann in ein Alter bekommen, wo eine Pflegekraft wie Frau Yükselen unabdingbar wäre.

Eine Duldung ist im übrigen keine Großzügigkeit, es gibt dafür gesetzliche Regelungen. Dass das Leben als "Geduldeter" alles andere als einfach ist, versteht sich von selbst. Aber um dies zu verstehen, brächte es etwas Einfühlungsvermögen, das leider vielen verloren gegangen ist.

