Betrunkener fährt nach Unfall nach Hause

Ein 64-Jähriger fährt in Emersacker betrunken ein anderes Auto an. Statt sich darum zu kümmern, fährt er heim - mit fast drei Promille.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in Emersacker seinem Vordermann ins Heck gefahren. Der 64-Jährige hatte in der Bergstraße nicht bemerkt, dass der 40-Jährige vor ihm mit seinem Wagen nach rechts abbiegen wollte und daher seine Geschwindigkeit reduzierte.

Nach der Kollision hielten beide Autofahrer an. Im Gespräch bemerkte laut Polizei der 40-Jährige, dass der 64-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Der Unfallverursacher wollte aber weder seine Personalien angeben, noch eine polizeiliche Unfallaufnahme. Stattdessen setzte er sich in sein Auto und fuhr davon.

Der 40-Jährige folgte ihm jedoch bis nach Hause und informierte die Polizei. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von knapp 2,8 Promille, weshalb bei dem 64-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. (thia)