Brand bricht in Sauna aus

Ein technischer Defekt löst in einer Sauna in Emersacker einen Brand aus. Mehrere dutzend Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ein Brand brach am Dienstag gegen 11.10 Uhr in einer Gartensauna im Eschenweg in Emersacker aus. Der Eigentümer bemerkte, dass Qualm aus der Sauna austrat, die zwischenzeitlich als Gerätelager diente. Die Feuerwehr stellte als Brandursache einen technischen Defekt fest. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 500 Euro. Kurz vorher gab es einen Stromausfall. Ob dieser in Zusammenhang mit dem Brand steht, ist unklar. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch 40 Kräfte der Feuerwehren Emersacker, Lauterbrunn, Welden und Zusamzell. (AZ)