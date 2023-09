Emersacker

Brand in einer Garage in Emersacker verursacht Schaden von 10.000 Euro

In Welden brennt am Montagabend eine Garage. Dabei entsteht ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Am Montagabend brennt in Emersacker eine Garage. Verletzt wird niemand, das Feuer hinterlässt allerdings einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

In Emersacker hat am Montagabend gegen 21.20 Uhr eine Garage an der Asylbewerberunterkunft in der Weldener Straße Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Bewohner der Einrichtung konnten das Gebäude alle rechtzeitig verlassen. Nachdem die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet hatte, konnten sie wieder zurück in das Gebäude. Auch die Wohnung über der Garage wurde wieder freigegeben. Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt in der Stromzuführung die Ursache für den Brand. Von den Feuerwehren von Emersacker und Welden waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort. (jly)

