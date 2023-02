Emersacker

Emersacker verschafft sich Zeit bis zu einer Entscheidung über Windräder

Emersacker will in Sachen Windkraft noch eine zweite Meinung hören.

Plus Der Gemeinderat stimmt der Änderung des Flächennutzungsplans zu. Damit will Emersacker Zeit gewinnen und weitere Meinungen zum Thema Windkraft einholen.

Windkraft war das vorherrschende Thema in der Gemeinderatssitzung in Emersacker. 17 Zuhörer zog dieses Thema ins Rathaus. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele erklärte ganz deutlich, dass nicht über ein Windkraft-Projekt oder einen Investor diskutiert werde, sondern über ein Gesetz, das der Kommune die Möglichkeit des Handelns aus der Hand nehme. Er hatte deshalb einen Experten in die Sitzung eingeladen.

