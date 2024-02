Familie Yükselen aus Emersacker ist abgeschoben worden

Familie Yükselen aus Emersacker musste Deutschland am Montagmorgen verlassen. Eine Petition an die Härtefallkommission des Landtags blieb damit erfolglos.

Familie Yükseln ist am Montag abgeschoben worden. Wie Mutter Meryem Yükselen unserer Redaktion berichtet, wurde sie mit ihren Söhnen in der Nacht von Sonntag auf Montag von der Polizei abgeholt und zum Flughafen München gebracht. Inzwischen ist das Flugzeug mit ihnen bereits auf dem Weg in die Türkei.

Petition gegen Abschiebung der Familie Yükseln aus Emersacker bleibt erfolglos

Die Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel (Grüne), die noch vor knapp drei Wochen als Berichterstatterin eine Petition für die Familie im Ausschuss für Eingaben und Beschwerden des Bayerischen Landtags vortrug, bestätigt die Abschiebung. Zwischenzeitlich bestand für die Familie die Hoffnung, dass sich die Härtefallkommission ihrem Fall annehmen und die Abschiebung stoppen würde. Allerdings entschied das bayerische Innenministerium laut Demirel nun, dass die Maßnahmen für die Rückführung bereits zu weit fortgeschritten seien und nicht mehr gestoppt werden sollen. Daraufhin wurde der Termin für die Abschiebung festgelegt.

Unsere Redaktion berichtete erstmals im Dezember 2023 von der Familie Yükselen aus Emersacker. Damals war eine Unterschriftenaktion für die drei gestartet, nachdem zwei Asylanträge abgelehnt wurden. Anschließend stellte die Familie einen Antrag bei der Härtefallkommission, da ihre Heimat durch das Erdbeben in der Türkei zerstört worden war und der jüngere Sohn Deniz eine geistige Behinderung hat.

