Flechten und Zeichnen: Freie Plätze bei der Volkshochschule in Emersacker

Kumihimo-Workshops

Mit Kumihimo, der traditionellen Flechtkunst aus Japan, entstehen bunte Kordeln, die sich sehr vielseitig einsetzen lassen. Man kann damit Armbänder, Ketten, Gürtel, Dekorationsartikel und vieles mehr herstellen .Als Flechtscheibe dient der Mobidai, eine leichte Moosgummischeibe. Die Flechtstränge werden dort in Schlitze geklemmt, so kann man die Arbeit auch mal aus der Hand legen. Kumihimo ist nicht nur eine Flechtkunst, die die Feinmotorik trainiert, es ist auch eine hervorragende Konzentrationsübung. Am Montag, 26. August, gibt es verschiende Kurse für Kinder: Geflochten werden dabei Freundschaftsbänder, Anhänger oder Halsketten.