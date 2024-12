Friedenskonzert mit zwei Chören am 7. Dezember in Emersacker

Der Kirchenchor der Pfarreien Emersacker, Heretsried und Lauterbrunn ist in einem gemeinsamen Konzert mit dem Frauenensemble Siba unter Leitung von Sieglinde Baur-Kazemiyeh in der Pfarrkirche Emersacker zu hören, am Samstag, 7. Dezember, ab 16 Uhr. Für das Konzert wurden Stücke aus unterschiedlichsten Genres ausgewählt, alle vereint das Thema Frieden. Mit ihren Instrumenten umrahmen Simona Clever (Geige), Franziska Sitzmann (Flöte) und Marcel Lippert (Klavier) das Programm. (AZ)

Emersacker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heretsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis