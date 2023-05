Nach Brand im Schloss Emersacker: Mansardengebäude wird eingeweiht

Das Mansardengebäude im Schloss Emersacker stand 2018 lichterloh in Flammen. Große Teile des Gebäudes sind abgebrannt – und wurden aufwendig wieder aufgebaut. Am Sonntag ist die Einweihungsfeier.

Für die Gemeinde Emersacker war das Feuer im Schloss ein großer Schock. Ausgelöst von einem defekten Kühlschrank hatte der Brand ein riesiges Loch in die Decke des Erdgeschosses gerissen und bis unter das Dach gewütet, bevor ihn die Feuerwehr unter Kontrolle bringen konnte. Laut Polizei entstand damals ein Schaden von etwa 1,5 Millionen Euro. Mittlerweile strahlt das Schloss in neuem Glanz. Am Sonntag soll das gefeiert werden.

Einweihungsfeier des Mansardengebäudes in Emersacker

Durch den Großbrand im November 2018 wurde die Gaststätte vollständig zerstört und die darüber liegenden Geschosse des Mansardengebäudes stark beschädigt. In den vergangenen Jahren ist dieser Gebäudeteil aufwendig saniert worden und es entstanden Räume. Die Gemeinde möchte diese Räume bei einer kleinen Feier vorstellen. Die Feier findet am Sonntag, 21. Mai, um 13.30 Uhr statt. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele lädt zu einem Sektempfang im Schlosshof (Im Schloß 1, 86494 Emersacker) mit anschließender Segnung ein. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen und bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag ausklingen zu lassen. (kinp)