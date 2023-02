Nach dem Großbrand im Schloss hat Emersacker endlich wieder eine Kneipe

Plus Der "Night Rider" ist eine Institution in Emersacker. Durch das Feuer im Schloss verlor Pächter Jonny sein Lebenswerk. Nun ist er zurück – und bereit loszulegen.

Christian Czichon, der Kneipenwirt, den alle nur Jonny nennen, ringt nach den richtigen Worten. Jonny steht hinter dem neuen, elf Meter langen Tresen im "Night Rider" und denkt an diesen einen Novembermontag, der für ihn alles veränderte. Er wirkt nachdenklich. Dann bricht es aus ihm heraus: "Ich war daheim", sagt er. Es war frühmorgens, der Hund bellte. "Dann höre ich die Sirene und denke mir: Das ist nichts Gutes." Es war nichts Gutes. An diesem Montag verlor Kneipenwirt Jonny sein Lebenswerk.