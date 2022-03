Emersacker

vor 53 Min.

Neues Baugebiet, mehr Einwohner, mehr Geld: Emersacker ist im Plus

Mehr als 800 Impfungen wurden bei Impfaktionen in Emersacker vorgenommen.

Plus In der jüngsten Bürgerversammlung gibt Bürgermeister Karl-Heinz Mengele einen Überblick über die Lage in der kleinen Gemeinde.

Von Simone Kuchenbaur

Wie geht es Emersacker nach nun zwei Jahren Pandemie? In der Schulaula informierte Bürgermeister Karl-Heinz Mengele bei der Bürgerversammlung. Die wichtigsten Punkte aus seinem Bericht:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .