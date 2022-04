Emersacker

17:30 Uhr

Ran an den Corona-Speck: Mit Gehirnjogging gegen die überflüssigen Pfunde

Plus Abnehmen ist in erster Linie Kopfsache. Deshalb setzt Ernährungsberater Florian Kempter auf Life Kinetik. Renate Dumreicher verrät zehn Ernährungs-Eckpfeiler.

Von Oliver Reiser

Die Fastenzeit neigt sich dem Ende entgegen, das Osterfest steht vor der Tür. Unsere Abnehmaktion "Ran an den Corona-Speck" geht in den Endspurt. Auch in der abgelaufenen Woche sind die Pfunde wieder munter gepurzelt. Und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sich einig, die vielen neuen Erfahrungen auch über den Karfreitag hinaus in ihren Alltag einzubauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen