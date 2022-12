Emersacker

06:00 Uhr

VR-Bank zieht ihre Angestellten ab – es bleiben Automaten

Die Geschäftsstelle der VR-Bank in Emersacker schließt. Was bleibt, sind Automaten.

Plus Das nächste Kapitel in der Landflucht der Banken: In Emersacker gibt es nun nur noch Automaten. Bei der Bank sagt man offen, der Fokus liege auf den Städten.

Von Moritz Maier Artikel anhören Shape

Nach 124 Jahren ist in Emersacker die Bankfiliale an der Hauptstraße Geschichte. Die VR-Bank gibt die Geschäftsstelle auf. Was bleibt, sind ein Geldautomat, einer für Kontoauszüge und ein Briefkasten. Künftig müssen die Emersackerinnen und Emersacker für Beratungen also nach Meitingen, Wertingen oder Gersthofen. An diesem Fall spiegelt sich eine grundsätzliche Entwicklung wider: Geldhäuser verlassen das Land und konzentrieren sich auf die Städte. Das habe auch Vorteile, heißt es aus den Banken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen