Bauplätze, Tempo 30 und Tennisplätze: Diese Themen beschäftigen Emersacker

Fragen und Anregungen aus der Bürgerversammlung haben den Gemeinderat Emersacker jetzt beschäftigt. Unter anderem ging es noch einmal um die Frage, inwieweit Einheimische beim neuen Baugebiet zum Zuge kommen. Außerdem wurde über die Erneuerung der Tennisplätze gesprochen und über den neuen Traktor der Gemeinde.