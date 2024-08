Die Geheimnisse der Haldenburg in Schwabegg

Wer den Naturpark Augsburg - Westliche Wälder anlässlich seines 50-jährigen Bestehens entdecken und dabei noch etwas über die Geschichte des Landkreises Augsburg lernen möchte, der sollte die Haldenburg in Schwabegg besuchen. Sie gehört zu den am besten erhaltenen Burgen aus dem frühen Mittelalter. Welche Geheimnisse noch in dem Bodendenkmal stecken, weiß Kreisheimatpflegerin und Archäologin Alexandra Völter.

Den vorgeschichtlichen Vorgänger der Burg habe es bereits in der Bronzezeit gegeben. Die heute erhaltenen Teile der Haldenburg stammen aus dem neunten bis zehnten Jahrhundert. Damals sah man sich in Mitteleuropa von ungarischen Reitsoldaten bedroht, die mit speziellen Waffen wie dem Reflexbogen schnelle Eroberungszüge durchführten. Das Denkmal der Haldenburg zeigt, welche Vorkehrungen dagegen getroffen wurden.

Deutlich sieht man die vielen Bodenwälle, auf denen Dornbüsche wuchsen. Diese dienten zur Abwehr der feindlichen Reiter. Durch die Lage der Burg wäre ein Angriff nur von einer Seite denkbar gewesen. Diese wurde durch einen meterhohen Wall geschützt, der die Eroberung mit Pferden unmöglich machen sollte. Die Haldenburg bestand aus einer Vor- und einer Hauptburg, die durch einen Graben getrennt waren. Der Wall vor der Hauptburg, in der Adlige wohnten, war noch einige Meter höher als der der Vorburg. Er ist heute noch eindeutig zu erkennen. Die Mittelalterburg wurde durch ihre hohe Lage und die riesigen Wälle für die ungarischen Reitsoldaten zu einer uneinnehmbaren Festung.

Was die Haldenburg heute zu bieten hat

Heute führt ein Erlebnis- und Lernpfad durch den Wald um die ehemalige Haldenburg. „Der Pfad ist eine Kombi-Aktion mit dem Staatsforst. Er vereint Archäologie und Ökonomie. Die Haldenburg wird in die europäische Geschichte eingeordnet und gleichzeitig kann man etwas über das Waldgebiet und die Westlichen Wälder lernen“, erklärt Völter. Besonders richte sich das Angebot an junge Familien. Wer will, kann die imposante Wällen der ehemaligen Mittelalterburg erkunden. Auf Tafeln mit Bildern und Texten können Besucher mehr über den geschichtlichen Hintergrund erfahren. Zudem hängen an verschiedenen Stellen QR-Codes, die weitere Informationen ermöglichen. Eine 3D-Rekonstruktion der Haldenburg soll auch Menschen mit Sehbehinderung ermöglichen, die Burg zu entdecken.

In der Region gibt es übrigens noch ähnliche Bodendenkmäler: Der Ringwall Buschelberg in Fischach und die Abschnittsbefestigung auf dem Eselsberg in Thierhaupten sind zwei Beispiele.