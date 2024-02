Erlingen

vor 17 Min.

In Erlingen bricht im Kaufhaus Dickeschanz das Chaos aus

Plus Der amüsante Dreiakter „Kaufhaus in Trouble“ von Winnie Abel kommt in Erlingen auf die Bühne. Damit dies an mehreren Abenden gelingt, braucht es viele Mitwirkende vor und hinter den Kulissen.

Die Erlinger Theatergruppe hat eine Komödie einstudiert, die in einen Kaufhaus spielt. Klimaaktivisten und eine Diebin sorgen für Aufregung und beste Unterhaltung beim lustigen Dreiakter „Kaufhaus in Trouble“ von Winnie Abel. Der Vorverkauf für die Karten beginnt in Kürze.

Kurz zum Inhalt: Im Kaufhaus Dickeschanz herrscht gähnende Leere. Denn fast alle shoppen online von zu Hause aus. Und kommen Kunden doch mal ins Kaufhaus, dann werden dort mehr Geschäfte auf der Kundentoilette gemacht als im Laden. Jetzt soll eine Unternehmensberaterin kommen, alles auf den Prüfstand stellen und Mitarbeiter kündigen – auch die beiden Verkäuferinnen Gina und Suse werden genau unter die Lupe genommen. Dumm nur, dass Suse gerade eher "dement" statt effizient wird und ihren Job auf keinen Fall verlieren darf! Die beiden Verkäuferinnen haben nur eine Chance: Sie müssen so tun, als laufe ihre Abteilung prächtig. Überrumpelte Bekannte müssen spontan als begeisterte Stammkundschaft herhalten und Suses Total-Ausfällen biegen die beiden immer wieder so um, dass sie wie Musterbeispiele für Kundenservice aussehen. Doch als dann auch noch die Kaufhaus-Inhaberin Dickeschanz höchstpersönlich für eine Audienz vorbeikommt und sich Minuten vorher eine Klimaaktivistin mitten ins Sortiment klebt, bricht das Chaos im Kaufhaus aus.

