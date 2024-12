Lustige Anekdoten und nachdenkliche Themen

In winterlichem Licht präsentierte sich die Erlinger St. Martinskapelle beim diesjährigen Weihnachtstreff des Schützenvereins. Bei niedrigen Temperaturen versammelten sich auf dem Kapellen-Vorplatz zahlreiche Familien mit ihren Freunden. An lodernden Feuersäulen und am flackernden Lagerfeuer wurde mit Winzer-Glühwein und Kinderpunsch sowie Bratwürsten und Bosna ein geselliger Abend verbracht. So manche lustige Anekdote aus vergangenen Zeiten wurde erzählt und herzhaft darüber gelacht. Aber auch politische Themen stimmten nachdenklich und wurden rege diskutiert.

