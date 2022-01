Essen aus der Heimat

06:00 Uhr

Frischer geht's nicht: In Achsheim gibt es den Salat direkt vom Feld

Sonja Jakob baut mit ihrer Familie Feldsalat in einem Gewächshaus an.

Plus Der Feldsalat hat es in sich. Warum das so ist und wie Familie Jakob ihn im Landweider Ortsteil Achsheim ganz ohne Pflanzenschutzmittel anbaut.

Von Steffi Brand

Montags, mittwochs, freitags und samstags erntet Sonja Jakob ihren frischen Salat. Er wächst auf dem Feld oder in ihrem Gewächshaus östlich vom Langweider Ortsteil Achsheim. Aktuell gibt es Feldsalat bei Gemüse Jakob. Den frisch geernteten Feldsalat übergibt die 34-Jährige direkt vor Ort an ihre Kunden, anstatt ihn im Selbstbedienungshofladen in der Bauernstraße zu verkaufen. Aus gutem Grund: Im Selbstbedienungshofladen wird der Salat zu schnell welk. Zudem sei es schwer, die richtige Menge zu ernten, um den Bedarf zu decken.

