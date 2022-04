Essen aus der Heimat

vor 49 Min.

Besuch in Wehringer Rösterei: Was steckt hinter dem Geheimnis des Kaffeearomas?

Plus Die Inhaber der Wehringer Rösterei Bohnenschmiede entwickeln ihre eigenen Kaffeekreationen. Wie nussige, fruchtige und schokoladige Kaffeebohnen zusammenfinden.

Von Steffi Brand

Wenn es um Kaffee geht, sind Stefan Steidle und Maximilian Schmid wie Feuer und Wasser. Die Inhaber der Rösterei Bohnenschmiede in Wehringen haben ihre unterschiedlichen Geschmacksvorlieben dazu genutzt, im August 2021 ein kleines Wettrösten zu starten. Die von Schmid konzipierte Kaffeemischung, der "Stramme Max", tritt seither gegen "Stefans Geschmacksreise" an. Doch was macht die beiden Kaffeeröstungen eigentlich so besonders?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .