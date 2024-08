Traktorfahrer streift beim Rangieren ein Auto

Ein 60-jähriger Traktorfahrer war am Mittwoch gegen 16.50 Uhr auf der Von-Schnurbein-Straße in Ettelried unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 59-jähriger Autofahrer. An einer Hofeinfahrt bog der Traktorfahrer nach rechts ab und musste dabei leicht rangieren. Dabei übersah er laut Polizei den Autofahrer, woraufhin das Traktorheck mit der Front des Pkw zusammenstieß. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)

