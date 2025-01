Die Narren übernehmen das Sagen im Gersthofer Rathaus

Die Faschingsgesellschaft Lechana, angeführt vom Prinzenpaar Vivienne I. und Luca I. sowie dem Kinderprinzenpaar Zoe I. und Johannes I., stürmten das Gersthofer Rathaus und verwandelten es in einen Faschingstempel. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ließen sich das fröhliche Treiben nicht entgehen.

Icon Galerie 114 Bilder "Lechana Monopoly" lautet diese Saison das Motto der Faschingsgesellschaft. Zusammen mit den Little Magic's, bei denen das "Disco Fever" ausgebrochen ist, wird in der Gersthofer Stadthalle die Inthronisationsgala gefeiert.

Das Programm begann mit den Little Magic’s, die die 70er Jahre unter dem Motto „Disco-Fever“ aufleben ließen. Den Spieleabend eröffnete die Lechana mit Showelementen, bei denen nicht nur das Zepter der Macht an die Narren übergeben wurde, sondern auch eine Feier mit Tanz und guter Laune begann. Hofmarschall Sebastian Pfiffner führte durch das Programm und hob das Motto „Monopoly“ mit Ereigniskarten und Würfeln in den Mittelpunkt der Veranstaltung.

Icon Vergrößern Bürgermeister Michael Wörle, diesmal im „Streifen-Look“, übergab an die Lechana den Rathausschlüssel. Foto: Kai Schwarz / Stadt Gersthofen Icon Schließen Schließen Bürgermeister Michael Wörle, diesmal im „Streifen-Look“, übergab an die Lechana den Rathausschlüssel. Foto: Kai Schwarz / Stadt Gersthofen

Bürgermeister Michael Wörle übergab den Schlüssel der Stadt und die Gersthofer Stadträte erfüllten die gestellten Aufgaben - mit einer Mischung aus Humor und Talent. Besonders viel Applaus erhielt der Schuhplatter, den die Stadträte Reinhold Dempf, Jakob Kraus, Patrick Haas, Christian Miller, Simon Drüssler und Arne Zießow präsentierten. Nicht minder bejubelt wurde die Gesangsgruppe aus Stadträtinnen, die begleitet von Melanie Schappin am Akkordeon, die Zuschauer begeisterte. Neben Susanne Kirner und Ingrid Grägel sangen noch Brigitte Grohmann, Sigrid Steiner und Julia Romankiewicz-Döll. Die Rathausbesetzung endete erst in den späten Abendstunden, als die letzten Tänzerinnen und Tänzer das Parkett verließen.