740 Euro hat das diesjährige Wiener Caféhaus in Fischach erzielt

Bereits zum vierten Mal hat das Team von „kathSPIRIT“ im Pfarrheim Adolph Kolping in Fischach groß aufgedeckt. Viele Gäste waren der Einladung zum Wiener Caféhaus gefolgt. Das Engagement der 15 Jugendlichen beim Garderobenservice, am großen Tortenbuffet, beim Bedienen und in der Küche wurde mit einem Spendenergebnis von 740 Euro honoriert. Mit dem Geld unterstützt die Jugendgruppe zu einem Teil das Caritas-Babyhospital in Betlehem und die Fischacher Tafel, der andere Teil wird für die eigene Jugendarbeit in der Pfarreiengemeinschaft eingesetzt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.