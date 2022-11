Fischach

Autofahrer schiebt Anhänger auf einen Opel und flüchtet

Eine Unfallflucht hat es am Wochenende in Fischach gegeben.

In Fischach wird ein geparkter Anhänger so stark angefahren, dass sich die Deichsel in den Kofferraum eines Opels schiebt. Der Verursacher flüchtet.

Eine Unfallflucht hat es am Wochenende in Fischach gegeben. Ein bislang Unbekannter war in der Erlenstraße mit seinem Fahrzeug gegen einen vor der Hausnummer 22 geparkten Anhänger gestoßen. Durch den Aufprall schob sich die Deichsel noch in den Kofferraumdeckel eines davor geparkten Opel Astra. Passiert ist der Unfall laut Polizei im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr. Die Polizei Zusmarshausen ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 2000 Euro belaufen. (thia)

