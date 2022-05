Autofahrerin baut Unfall beim Überholen in Fischach

Beim Überholen in Fischach achtet eine Fahrerin laut Polizei nicht auf ein nachfolgendes Fahrzeug. Es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Überholen ist es am Mittwochnachmittag in Fischach gekommen, berichtet die Polizei. Demnach war 51-Jährige mit ihrem Auto in der Augsburger Straße unterwegs als sie einen Lastwagen überholen wollte. Der Laster fuhr langsam hinter einem Traktor her. Als die Fahrerin bereits auf Höhe der Fahrerkabine des LKW war, scherte dieser jedoch ebenfalls aus.

Beim Zusammenstoß wurde der Außenspiegel am Auto der 51-Jährigen beschädigt. Der Fahrer des Lastwagens, welcher den Unfall vermutlich nicht bemerkt hatte, fuhr weiter und muss nun noch ermittelt werden, teilt die Polizei mit. (kinp)