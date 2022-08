Fischach

17:30 Uhr

Die Kapellen bieten beste Unterhaltung vor der Staudenlandhalle

Dirigent Bob Sibich freut sich mit den Musikern über eine rundum gelungene Serenade in Fischach.

Plus An einem ungewohnten Platz spielen die Kapellen des Musikvereins Fischach. Das Ergebnis kann sich hören lassen.

Von Karen Luible

Es war ein ungewohnter Ort, zu dem der Musikverein Fischach am Sonntag zur Serenade geladen hatte: der Platz vor der Staudenlandhalle. So ungewohnt, dass kurz vor Beginn die Sitzordnung total verändert wurde und das doch zahlreiche Publikum im Schatten im unteren Bereich des Areals Platz fand. Die Musiker saßen erhöht, und das Vordach der Halle konnte nicht mehr als Schalldeckel fungieren. Für die Akustik, die im Freien stets besondere Anforderungen stellt, kam also eine erneute Schwierigkeit hinzu.

