Bürgerversammlung: Wie geht es weiter mit der Ortsmitte?

Am Donnerstag berichtet Bürgermeister Ziegelmeier über neue Entwicklungen.

Wie geht es weiter mit der Gestaltung der Ortsmitte in Fischach? Kann es sich die Gemeinde noch leisten, gleichzeitig ein neues Rathaus und ein Bürgerhaus zu bauen? Eine Antwort auf diese Frage hat Bürgermeister Peter Ziegelmeier für die Bürgerversammlung am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr in der Staudenlandhalle in Aussicht gestellt. Wie mehrfach berichtet, sind auf und um den Marktplatz in Fischach bereits mehrere Gebäude abgerissen worden, um Platz für die Neugestaltung zu machen.

Vor knapp zwei Jahren hatte die Gemeinde ihre Pläne für die neue Bebauung vorgestellt: Ein neues Rathaus mit Bürgersaal und ein Bürgerhaus mit Platz für Bücherei, Volkshochschule, Familienstation und eine Filiale der Sparkasse Schwaben-Bodensee sollten entstehen. Doch das Jahr 2022 mit dem Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise verändert vielerorts die Kalkulationen von Gemeinden. Die Inflation von bis zu zehn Prozent bekommen auch die öffentlichen Kassen zu spüren.

Wie das in Fischach aussieht, wird Thema des Berichts des Bürgermeisters sein. Außerdem geht es um die Pläne der Gemeinde, unabhängiger von der weltweiten Energiewirtschaft zu sein. Im Anschluss an den Bericht des Bürgermeisters besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

