Ein ganzer Ort sammelt Ideen fürs Energiesparen

Wie kann der Markt Fischach ein Stück weit unabhängig werden von hohen Energiepreisen und gleichzeitig auch etwas für die Umwelt tun? Überlegt wird überall.

In der Schule nachts die Heizung runter drehen, jeden Abend im Rathaus alle Computer ausschalten und nachsehen, ob alle Lichter gelöscht sind: Diese Selbstverständlichkeiten des Energiesparens reichen dem Markt Fischach angesichts der aktuellen Energiekrise nicht mehr aus. Nun wird nach einer größeren Lösung gefragt. Als Erstes hat sich der Gemeinderat auf die Suche gemacht.

Angestoßen hatten die Diskussion unter anderem der CSU-Ortsverband und die Grünen in Fischach. Nun ging es auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats um Pläne zum Energiesparen, berichtet Bürgermeister Peter Ziegelmeier nach der Sitzung. Das gemeinsame Ziel dabei: In Fischach soll vor Ort eine Möglichkeit geschaffen werden, möglichst viele öffentliche Gebäude und Haushalte über Fernwärme zu versorgen.

Wie soll die Fernwärme erzeugt werden?

Was allerdings noch nicht feststeht, ist, wie die Fernwärme erzeugt werden soll. Ein gutes Beispiel findet Ziegelmeier beispielsweise die Hackschnitzelheizungen der Stadt Stadtbergen, über die dort die Parkschule und das Hallenbad ihre Wärme erhalten. Doch in Fischach könnte es auch andere Möglichkeiten geben, von Nutzung der Sonnenenergie bis zu Abwärme kommunaler Einrichtungen reichen die Vorschläge. Erste Möglichkeiten werden bereits mit einem Ingenieurbüro besprochen.

Doch nicht allein der Gemeinderat soll sich auf den Weg machen und diese auf einer eigenen Energie-Sitzung besprechen. Auch Bürgerinnen und Bürger sollen sich Gedanken machen und ihre Ideen einbringen.

Bauantrag. Abgelehnt hat der Gemeinderat auf derselben Sitzung den Antrag eines Investors, einen ehemaligen Pferdehof in Aretsried in ein Wohngebäude mit 17 Einheiten umzubauen. Schwierigkeiten sehen Gemeinderat und Verwaltung den bisherigen Planungen nach bei der Zahl der Stellplätze sowie bei der Entwässerung. Nach der neuen Stellplatzordnung der Gemeinde würde die Planung 30 Parkplätze auslösen, die es dort so nicht gibt. "Auch die Abstandsflächen zu den Nachbargebäuden müssen überprüft werden", so Ziegelmeier.

