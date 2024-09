Fischacher Ehrenbürgerin stirbt im Alter von 100 Jahren

Im Alter von 100 Jahren ist jetzt Irmgard Baronesse von und zu Aufseß, Ehrenbürgerin von Fischach, gestorben. Untrennbar mit ihrem Namen verbunden war für viele Jahre das Altenheim auf Schloss Elmischwang, dem Familiensitz, den der Großvater von Baronesse von und zu Aufseß im Jahr 1902 erbaut hat. Als Kinder lebten sie und ihre Geschwister Otto (gestorben 1977) und Gertrud (Gestorben 2008) selbst im Schloss. Das änderte sich erst in der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Denn damals waren im Schloss Flüchtlinge einquartiert, die Familie zog ins benachbarte Forsthaus um. Die Familie von und zu Aufseß stammte eigentlich aus Franken, war jedoch mit der Familie von Stetten verbunden und kam so in den Besitz des ehemaligen Guts Elmischwang. Später dann legten Irmgard und Gertrud von und zu Aufseß noch zu Lebzeiten der Eltern den Grundstein für das Altenheim, das die Schwestern Ende des vergangenen Jahrtausends auch mit einer eigenen Trägergesellschaft übernahmen. Es existierte 70 Jahre lang. Für ihr großes soziales Engagement wurden die beiden Frauen vor 20 Jahren schon zu Ehrenbürgerinnen des Marktes Fischach ernannt. Auch ihr Bruder Otto trug diesen Ehrentitel für seine Verdienste für den Markt Fischach.

Das Altenheim mit seinen gut 40 Bewohnerinnen und Bewohnern galt als besonders zugewandt, aber auch exklusiv. Um 2002 wurde es renoviert, später kam ein Neubau hinzu. Allerdings wurde das Altenheim immer mehr zum Zuschussgeschäft der Gesellschafter, zu denen auch der Adoptivsohn von Irmgard von Aufseß, Hubertus und seine Frau Michaela von und zu Aufseß gehören. So wurde der Betrieb im April 2023 stillgelegt. Inzwischen ist in den Neubau eine Seniorenwohngemeinschaft eingezogen.

Irmgard von und zu Aufseß hinterlässt die Familie ihres Adoptivsohns Hubertus mit vier Enkelkindern. Die Trauerfeier findet am Montag, 16. September, um 10 Uhr in St. Jakobus in Wollmetshofen statt. Die Beisetzung erfolgt anschließend auf dem Familienfriedhof. Bürgermeister Peter Ziegelmeier zeigte sich tief bewegt vom Tod der Ehrenbürgerin. Die Marktgemeinde hat jedoch noch einen weiteren Ehrenbürger: Molkerei-Unternehmer Theo Müller.