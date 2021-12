Graffiti: Schmierfinken treiben in Fischach ihr Unwesen

Unbekannte sprühen Graffitis auf eine Bushaltestelle, Garage und einen Pavillon bei der Schule. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Wieder einmal haben Schmierfinken in einer Gemeinde zugeschlagen. Dieses Mal wurden gleich mehrere Gebäude in Fischach besprüht.

Laut Polizei haben der oder die Täter im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, ihr Unwesen getrieben. Sie sprühten Graffitis an eine Bushaltestelle, eine Garage und einen Pavillon in der Nähe der Schule. Der Schaden wird auf mindestens 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)